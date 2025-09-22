8人組グループ・timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」新CM発表会に登壇した。今年2月に新メンバーオーディションを経て加入した5人のみでのCM出演が決定した。【写真】個性爆発！timeleszメンバーの心を潤すもの改めて寺西は「5人で初めてということで、緊張するかと思いましたが和やかでナチュラルに会話するシーンだたりリ