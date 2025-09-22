timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内でヘアケアブランド「8THETHALASSO」新CM発表会に出席した。27日から放送される新CMに出演。新メンバーオーディション「timeleszproject」で今年2月に加入し、5人でのCM撮影は初めてとなった。寺西は「緊張するかなと思っていたんですけど、雰囲気も和やかだった」と振り返り。寺西から「周杜は緊張してたかな」、原から「何度セリフをかんだか」