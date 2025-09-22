毎週日曜日朝9時～10時からお茶の間に癒しと笑いをお届けする、50代のおばちゃん2人が気楽におしゃべりする共感型ラジオ『宇野さんと小川さん。』 今回は『うのおが』の収録現場をレポートしました！ ©️ABCラジオ 打合せからもう番組は始まっている 収録前のスタジオでは宇野さんと小川さんが念入りに進行台本と原稿をチェック。 この日は宇野さんからシュークリームの差し入れがあり、