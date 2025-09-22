timeleszの寺西拓人（30）原嘉孝（29）橋本将生（25）猪俣周杜（24）篠塚大輝（23）が22日、都内でヘアケアブランド「8 THE THALASSO」新CM発表会に出席した。2月の新メンバーオーディションを経て加入した5人で初のCM出演となる。5人はCMで使用した白とグレーを基調とした衣装で登壇。寺西は「5人で初めてのお仕事ということで緊張するかなと思っていたんですけど現場も和やかなでリラックスした状態で望めました」と回想。原は「