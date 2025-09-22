¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢TikTok¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤­¤¿½÷À­¤ÎÀµÂÎ¤ËMC¿Ø¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ú¤¨¡õRIHO¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¿åÃå»Ñ¤Ë¡ÊÁ´¿È¤¢¤ê¡Ëº£²ó¤Ï¡¢°ðÅÄ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¤¤¤Ê¤ß¤­¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¤¤Ã¡ª¡Ù¤È¤¤