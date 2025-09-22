¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 9·î21Æü¡¢Perfume¤¬¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡È¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¡É¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¢～¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤·¤æ¤«¤¬¡¢¹­Âç¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¢£¤¢～¤Á¤ã¤ó¡Ö¤æ¤«¤Á¤ã¤ó ¤Î¤Ã¤Á ¡È¤³¤Î½Ö´Ö¡É¤Ë »ä¤ò ÎÙ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡× ¤¢～