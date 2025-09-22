【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSGの設立5周年を記念した1日限りのスペシャルイベント『B-Town Briefing 拡大版 “BOND”』が、9月21日にKアリーナ横浜にて開催された。 ■BMSGの“BOND（絆）”を象徴するイベント 本イベントはBMSGが運営するオンラインサロン「B-Town」会員限定イベントでありながら、1万人超が来場。 SKY-HIを中心に、Novel Core、BE:FIRST（MANATO、RYUHEI）、Aile The Shota、MAZZEL（KA