Photo: 田中裕康 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。40代男性です。数年前から密かに悩んでいた「日傘、使うかどうか」問題。性別や年齢を問わず日傘を使うようになった昨今、猛暑・紫外線対策として使いたいなと思っていたのですが、どんなモデルが自分のライフスタイルに合うのか分からず…、使うか否か踏み切れずにいました。そんな今夏、酷