22日11時現在の日経平均株価は前週末比606.13円（1.35％）高の4万5651.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1081、値下がりは455、変わらずは79と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を143.16円押し上げている。次いで東エレク が141.31円、ＴＤＫ が39.76円、ファストリ が33.22円、ファナック が27.18円と続く。 マイナス寄与度は2