元財務省官僚、弁護士で信州大学特任教授の山口真由氏が、22日放送のテレビ朝日の朝の情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金前8：00〜）に生出演。同日をもって、月曜コメンテーターを卒業すると発表した。【写真】「すさまじくキレイ」はるな愛と撮影を行った山口真由氏番組終盤で、司会の羽鳥慎一アナから「9月最終週ということで、山口さん。きょうで卒業ということになります。一言お願いしいます」と振られ、山