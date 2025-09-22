俳優の横浜流星（29）が22日、東京ミッドタウン日比谷で行われたアサヒビールの新『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』発売記念イベントに参加した。【写真】美しすぎる横顔…ビールをグビグビ飲む横浜流星横浜は、9月16日に29歳の誕生日を迎えたばかり。サプライズで『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』のタワーがプレゼントされた。プレゼントを受け取ると「ビール会社だからこそ、ビール会社しかできない唯一