Nothing Phone¤äCMF Phone¸þ¤±Android 16¥Ù¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNothing OS 4.0¡×¤¬È¯É½¡ªNothing Technology¤Ï17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖNothing¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡ÖCMF by Nothing¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNothing OS¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆGoogle¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¸þ¤±OS¡ÖAndroid 16¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖNothing OS 4.0¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nothing OS 4.0¤Ï´û