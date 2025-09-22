¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡£Ë­ÉÙ¤Ê³ÕÎ½·Ð¸³¤ä¼ê·ø¤¤ÅúÊÛ¤¬ÄêÉ¾¤Ç¡Ö°ÂÄê´¶È´·²¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢22Æü¤Î¹ð¼¨Æü¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼º¸À¤òÈÈ¤·¡¢¼Õºá¡¦Å±²ó¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î°µÎÏ¡Ä¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ì¡¼¥¹¡Ö3ÈÖ¼ê¡×ÎÓË§Àµ»á¤Î±£¤ì¤¿¡È±ç·³¡É¤ËÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤Ë´Ø¤·¡ÖÁªµó¤ËÉé¤±¤¿¡£¼¡¤Î¿Í