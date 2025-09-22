スポーツ報知では、関東大学サッカーリーグの魅力を伝える企画を随時掲載する。第７回は明大のＭＦ島野怜（４年）がインタビューに応じ、４位からリーグ戦後期での巻き返しを誓った。昨季は関東大学サッカー史上初の無敗優勝を達成。今季は主将と背番号１０番を託され、攻守の要。６月に２６年からのＪ１柏入団が内定した２１歳が、終わってみれば「やっぱり明治」な後半戦へ意気込んだ。（取材・構成＝浅岡諒祐）紫紺の誇り