俳優の横浜流星が２２日、都内で行われた「アサヒスーパードライドライクリスタル」新ＣＭ発表会に出席した。新ＣＭ出演に「ビールが好きでスーパードライをよく飲んでいた。出演できることが光栄です」としみじみ。「（主演を務めている）大河ドラマの撮影も佳境なので、自分にとっては褒美のような撮影だった。変に作り込まずに、いつも飲んでいる表情を出せたら良いなと思って撮影してました」と振り返った。３０日に発