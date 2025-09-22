アニメ『ワンダンス』が10月8日より放送されることを記念して、原作者の珈琲とアーティストSKY-HIによるスペシャル対談記事とインタビュー動画が公開された。【動画】顔イケメンじゃん！『ワンダンス』原作者×SKY-HIの対談映像SKY-HIは以前より『ワンダンス』のファンを公言しており、TVアニメではSKY-HIが事務所の社長を務めるBMSG所属の7人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTがオープニング主題歌に決定している。元より