22日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（379回債、表面利率1.5％）の利回りが上昇し、一時1.650％を付けた。2008年7月以来、約17年ぶりの高水準。日銀による早期の追加利上げ観測が強まり、金利が上がった。日銀は19日の金融政策決定会合で、政策金利を現行の0.5％程度で維持すると決めたが、政策委員のうち2人が据え置きに反対し、0.75％程度への利上げを提案。市場で今後の利上げが強く意識され、利回りを押し上