À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î£µ¿Í¤Ç¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¿É¤é¤Ä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î£µ¿Í¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤Î£µ¿Í½°¤Ç²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÅÄºê»á