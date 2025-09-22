下今市→会津若松間で特別運行東武鉄道の観光列車「DL大樹」が、2025年10月に会津若松駅（福島県会津若松市）まで運行されます。【会津へ！】これが「DL大樹」のツアー行程です（画像）ディーゼル機関車（DL）が牽引（けんいん）する「DL大樹」は、普段は栃木県内の東武線の下今市〜東武日光・鬼怒川温泉間で運転されていますが、今回は団体臨時列車として下今市→会津若松間で特別運行されます。東武・野岩鉄道・会津鉄道・