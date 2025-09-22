“軽自動車”の代わりになる!? 斬新「3人乗りトライク」“新車97万円”で登場！ コスパ最高＆“普通免許”で乗れる「第3の選択肢」！ 都市生活にピッタリな「ダイゾーNEO-ONE」EVイノベーターが販売スタート！