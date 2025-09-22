ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤­¤Î¤¦£¹·î£²£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï£²£°Ëü£¶Àé¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â®ÊóÃÍ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£¹·î£±£¶Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é£¶ÆüÏ¢Â³¤Î£²£°Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Ç¤¹¡£ÊÄËë¤Þ¤Ç¤Îº®»¨Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢£¹·î£²£²Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£±£°·î£±£³Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÊÄËë¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆü¤¬¡ÖÂçÊÑº®»¨¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÇÍè¾ìÍ½Ìó¤Î¡Ö¶õ¤­ÏÈ¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£