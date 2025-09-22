いったいどこへ向かうのでしょう。南鳥島近海に位置する台風１９号（ノグリー）は非常に強い勢力を保ちながら、ノロノロとした動きで複雑な進路をたどる予想となっています。日本の南東海上をゆっくりと移動する見込みで、その後の進路ははっきりしていません。◆「非常に強い」台風１９号ノロノロ停滞か気象庁によりますと台風１９号は、２２日午前９時現在、南鳥島近海に位置し中心気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大