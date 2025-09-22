お笑い芸人のバカリズム（49）が21日、TBS系「ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ」に出演。容姿に対する「ハーフ？」との質問や、それに対する回答について語った。ゲストのアイドルグループKing＆Princeの高橋海人は、モヤモヤエピソードとして「よく“ハーフですか？”って言われることある。本当はジャパニーズなんですけど」とし、「言われること多すぎて、何て言うか決めておきたい」と話した。これにバカリズムは「仮にハ