BANDAI SPIRITSは9月26日より、『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』を順次発売。これに先駆け、9月23日より「METAL GEAR SOLID POP UP STORE in SHINSAIBASHI PARCO」にて先行販売を実施する。『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』今回の一番くじでは、コナミデジタルエンタテインメントのステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』の世界観を楽しめるティッシュケースや即席ラーメンタ