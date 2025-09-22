ドジャースが２１日（日本時間２２日）、本拠地でのジャイアンツ戦に１―３で逆転負け。連勝は「４」でストップした。先発したシーハンは７回までを８４球でまとめて１安打無失点、キャリアハイに並ぶ１０奪三振の好投。ストライクゾーンに積極的に投げ込み、初回一死からディバースに浴びた右前打以降は安打を許さず、２死球以外は走者も出さなかった。先発の役割を十分果たした直後にはコンフォートの適時打で待望の先制点