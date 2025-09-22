俳優のイ・ドンゴンが「発症率1％」の病に罹っていることを明かし、ファンの心配を集めている。【写真】熱愛相手は16歳下の“濡れ場”女優？9月21日に韓国で放送されたバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』（SBS）では、病院を訪れるイ・ドンゴンの姿が映し出された。彼は「月に5回ほど症状が出る」と語り、目の異常を訴えた。この日の放送で公開されたイ・ドンゴンの目は充血で真っ赤になっており、視聴者を驚かせた。専門