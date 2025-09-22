ZEROBASEONEが、『2025 THE FACT MUSIC AWARDS』で2冠に輝いた。【独自写真】ソン・ハンビン、「一人だけ発光してる…？」と話題ZEROBASEONEは、9月20日マカオのアウトドア・パフォーマンス・ヴェニューで開催された授賞式『2025 THE FACT MUSIC AWARDS（2025 TMA）』で「World Best Performer」と「Artist of the Year」を受賞した。2冠に輝いたZEROBASEONEは「残りの下半期も成長するZEROBASEONEの姿をお見せします。愛するZEROS