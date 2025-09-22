2026年春の日本導入に期待が高まる新型「グランデパンダ」伊フィアットは2025年9月3日、人気コンパクトモデル新型「グランデパンダ」にガソリンエンジン＋6速MTを搭載した新モデルを欧州で発表し、受注を開始しました。新型グランデパンダの日本市場への導入は2026年初春が予告されており、今回の6速MTモデルが加わるのか注目が集まります。フィアット新型「グランデパンダ」【画像】めちゃオシャレ！ これがフィアット新型「