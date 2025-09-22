º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î22Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤²¹¤ÎÊÑ²½Âç¤­¤¯¡×Ê¡²¬»Ô¤Î¸áÁ°6»þ»þÅÀ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï22.4¡î¤Ç¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ8¡î¤¯¤é¤¤µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤ÎÃæ¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡ÖÂæÉ÷¿ÊÏ©¿Þ¡× ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤ÏÂæÉ÷18¹æ¡¢19¹æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18¹æ¤Ï