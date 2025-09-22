自民党総裁選の行方を大きく左右する党員票。日本テレビが独自に行った調査で、情勢が分かってきました。支持する候補をたずねたところ、小泉進次郎氏が32％でトップ、高市早苗氏が28％で続くことが分かりました。日本テレビ政治部の井上幸昌部長が詳しく解説します。【真相報道バンキシャ！】◇◇◇総裁選の行方を大きく左右する自民党の党員票について、日本テレビが独自に行った調査で情勢が分かってきました。今回、自民党