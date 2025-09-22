義烏西駅で出発を待つ、浙江発着の今年千本目の中欧班列。（杭州＝新華社配信）【新華社杭州9月22日】中国浙江省義烏市の義烏西駅を17日、日用品や電子部品、新エネルギー設備などの輸出貨物を満載した2本の「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車）が相次いで出発した。これにより、浙江を発着する中欧班列（中央アジア行きを含む）の今年の運行本数が千本を突破した。中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の