警視庁東京都世田谷区で1日に女性が殺害された事件で、警視庁は22日、殺人容疑で逮捕した交際相手のパク・ヨンジュン容疑者（30）＝韓国籍＝を、邸宅侵入とストーカー規制法違反の疑いで再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。女性は韓国籍のバン・ジウォンさん（40）。捜査関係者によると、再逮捕容疑は8月29〜30日にバンさんの自宅マンション敷地内に侵入したほか、バンさんに無料通信アプリで複数回メッセージを送るな