女子ゴルフの勝みなみが２２日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。練習場での動画に「今週の大会はキャンセルになっちゃいましたｃｈａｎｃｅだったのに〜笑」「次のハワイも頑張ります」とキャプションをつけて投稿した。勝は米女子ツアーのアーカンソー選手権（ピナクルＣＣ＝パー７１）で初日に８アンダー、６３をマークして首位発進。しかし２０日の第２ラウンドは悪天候のため自身はスタートできずにサスペン