プラダ ビューティから、2025年10月8日（水）に新フレグランス「プラダ パラドックス ラディカル エッセンス パルファム」が全国発売されます。ネロリやオレンジブロッサムの華やかさに、ソルテッドピスタチオの斬新なアコードを重ね、ウッディな深みをプラスした香りは、まさに“多面性”を表現する唯一無二の存在。自分らしさを大切にしたいすべての女性に贈る、アバンギャルドなパルファムです。 プラダ ビュ}