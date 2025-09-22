元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ナ・リーグの本塁打王争いでトップタイに立ったドジャース大谷翔平投手についてコメントした。大谷は日本時間21日、本塁打王を争うフィリーズのシュワバー外野手に並ぶ53号を放った。玉川氏はかねて同番組で、本塁打数で先行していたシュワバーについて「そろそろ息切れする」と予見してきたが「来ました