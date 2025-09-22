Image: Raymond Wong / Gizmodo US 説得力に、納得。MacBookのコンバーチブルモデルがあればいいのに…と切望しているApple（アップル）ファンは少なくありません。実際、「タッチスクリーンのMacでもいい」という方もいらっしゃるでしょう。ちなみに、TF International SecuritiesのAppleサプライチェーンアナリストであるミンチー・クオ氏は、鮮やかで美しいOLEDディスプレイを搭載すると