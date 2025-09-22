J１でここまで９得点。シュート総数は55本。いずれもレオ・セアラ（得点16、シュート総数65本）に次ぐチーム２位の記録で、最大の得点源というわけではない。それでも、首位に立つ鹿島で鈴木優磨の貢献度は際立っている。Jリーグの公式サイトが公開している各種スタッツ（９月21日時点）によれば、チーム内の総スプリント回数で、鈴木は１位の385回。とにかく走りまくっている。総走行距離は288.3で、294.8の植田直通に続く２