栃木県大田原市にある「栃木県なかがわ水遊園」で9月27日〜28日、ちょっと変わったクッキー作りの講座が開催されます。その特殊な形ゆえ、栃木県民以外の人にあげても喜ばれないのだとか……。さて、いったいどんなクッキーなのでしょうか?構想1年、試行錯誤の末に誕生した「栃木県民しか喜ばないクッキー」誕生!水遊園が開発した専用の型を使って、栃木県25市町の形をしたクッキー作り「とちぎ25クッキーズ」9/27、28に行います。