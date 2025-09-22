先日、ワニの赤ちゃんの産声を公開し話題となった「熱川バナナワニ園」(静岡県・伊豆熱川温泉)。8月に誕生した赤ちゃんたちを、9月13日より一般公開しているんです。本日より、ワニの赤ちゃんたちを一般公開しましたわに🍌🐊はじめて見るガラスの向こう側に、「なんだなんだ⁉」と大騒ぎわに🍌🐊小さな体で一生懸命のぞきこむ姿が、とっても可愛いわに🍌🐊是非会いにきてください