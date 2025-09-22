動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業買収に関与するラリー・エリソン氏、マイケル・デル氏、ルパート・マードック氏/Getty Images（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は２１日、中国系動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業買収に、米テック業界の大物ラリー・エリソン氏とマイケル・デル氏、メディア王ルパート・マードック氏と息子のラクラン氏が関与すると明らかにした。