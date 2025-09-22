信州大特任教授で弁護士の山口真由氏が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、自民党総裁選に出馬表明した高市早苗氏と小泉進次郎氏の出馬会見を見ての感想を述べた。山口氏は「お二人の出馬会見、好対照」と切り出し「高市さんは実際に会見を見たら、いいなって思いました。政策を語る声に確かな熱量があるし、女性政策弱いと言われているが、病気になった子供の支援とか、ここが欲しいということを具体的に言