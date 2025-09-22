元俳優で、群馬県高崎市にある人気ラーメン店「中華そばこましょう」店主の小松正一さんが亡くなったことが、22日までに公式X（旧ツイッター）やインスタグラムで報告された。61歳だった。同店は先月中頃より臨時休業が続き、同27日には公式Xで「今夏の暑さで体調が万全でないため、しばらくお休みさせて頂きます」と報告。今月17日には「店主が現在病気療養中なのですが、奇跡的な回復が出来るように『快くなれ！』と元気玉を送