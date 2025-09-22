精神疾患の「統合失調症」であることを公表しているお笑いコンビ、松本ハウスのハウス加賀谷（51）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。体調不良のためイベントなどの出演を見送っているタレントで前参院議員の水道橋博士（63）を案じた。加賀谷は「若い頃からお世話になっている水道橋博士さんが体調不良だ」と言及。「博士さんはポリシーがあって服薬には否定的せっかくまた最近再会出来たのだから、もっと真剣に博士さんに