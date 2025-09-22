¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸è½Çµ¡Ê30¡Ë¤ÈÀµµ±¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢À­ÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÂç¿ÆÍ§¡£¤·¤«¤·¡¢Àµµ±¤ÎÈà½÷¤Ç¤¢¤ëË¨¹á¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢Àµµ±¤¬°ÛÀ­¤Îè½Çµ¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà»á¤Î½¨¼£¤«¤é¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿è½Çµ¤Ï¡¢Àµµ±¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è°Õ¡£°ìÊý¤ÎÀµµ±¤â¡¢Ë¨¹á¤Ëµã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Çè½Çµ¤ÈÏ¢Íí¤òÀä¤Ä·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·è½Çµ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ë¨¹á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ­¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£▶Á°²ó¡§È¾Æü