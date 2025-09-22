ダルムシュタットのMF秋山裕紀が21日、ブンデスリーガ2部第6節のデュッセルドルフ戦で加入後初ゴールを決めて首位浮上に貢献した。秋山は今季5回目の先発出場となった一戦で0-0の後半20分、味方が右サイドからペナルティエリア手前中央に繋いだところで2列目からスプリントする。ペナルティエリア内右に走り込んだところではパスが来なかったが、こぼれ球に素早く反応して右足で振り抜いたボールがゴール左に突き刺さって先制