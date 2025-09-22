◇フランス1部モナコ 5―2 メッス（2025年9月21日モナコ）モナコの日本代表MF南野拓実が21日、ホームのメッス戦で同点ゴールをアシストした。0―1で迎えた前半28分、完璧なタイミングで味方のロングフィードに合わせて背後に抜け出すと、ペナルティーエリア内左から左足で折り返し、ビエレスのゴールをお膳立て。公式戦4試合連続のゴール関与となった。2―1の後半18分には自身のファウルで与えたPKを決められて再び同