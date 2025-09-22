中東のシリアでアサド政権の崩壊後、初めてとなる議会選挙が10月5日に実施されると現地メディアが伝えました。【映像】中東シリア 現地の様子シリア国営通信は9月21日、暫定政府と選挙を監視する選挙の最高委員会が10月5日に人民議会選挙を実施することを明らかにしたと報じました。選挙は間接選挙の形で、全210議席のうち70議席は暫定政権のシャラア大統領が直接任命するということです。議会選挙が行われるのは、去年12月