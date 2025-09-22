¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¤­¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¤Ë¤è¤ë12Æü´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤Ë¸õÊä¼Ô¤Î¿äÁ¦ÆÏ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¿Ø±Ä¤¬ÆÏ¤±½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä91Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼¡×¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¤ÈÅÞ°÷É¼295É¼¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ590É¼¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿