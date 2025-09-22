浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』より、新キャストとして志田未来と渡邊圭祐が発表された。最愛の娘を早くに亡くし、葬儀を執り行う夫婦を演じる。【写真】志田未来のナチュラルな魅力あふれるインスタに「女神ですね」「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計40万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途