◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）８歳馬でも侮るなかれ。ウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、昨年の高松宮記念が初めての１２００メートルだったが、４着に好走。適性を示すと、その後も同距離で京阪杯（２着）、シルクロードＳ（３着）と馬券圏内に食い込んだ。ドバイのアルクオーツスプリントではハナを奪ってゴール寸前まで先頭の２